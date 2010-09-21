-DÜNYADA 1,5 MİLYON TÜRK ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Asya ve Avustralya'ya dünyanın dört bir yanında yaklaşık 1,5 milyon Türk, ekmeğini yurtdışında kazanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Türkiye dışında çalışan Türklerin sayısı 1,5 milyonu buldu. Türklerin 1 milyon 41 bin 835'i Batı Avrupa ülkelerinde, 48 bin 140'ı Türk Cumhuriyetlerinde, 143 bini ABD ve Kanada'da, 143 bin 991'i Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde, 30 bin 90'ı Avustralya'da, 33 bin 582'si Rusya ve diğer ülkelerde çalışıyor. Türklerin en çok bulunduğu ülkelerin başında gelen Almanya'da 564 bin 92 Türk çalışıyor. Fransa'da da 195 bin 794 Türk çeşitli alanlarda iş yapıyor. -YURTDIŞINDA ÇALIŞAN TÜRKLER- Yurtdışında bazı ülkelerdeki Türklerin ''çalışma ve işsizlik'' durumları şöyle: Ülkeler Toplam Çalışan İşsiz ----------- --------------- -------- Almanya 564.092 155.683 Fransa 195.794 21.275 Hollanda 128.000 17.000 ABD 114.000 * Suudi Arabistan 70.000 * Avusturya 39.900 9.969 İsviçre 34.200 3.365 Avustralya 33.500 3.500 İsveç * * Rusya 22.808 * KKTC 28.073 2.158 Danimarka 33.066 4.406 İngiltere 22.458 4.279 Yunanistan 3.563 * Belçika 9.716 6.675 Kanada 29.000 * İtalya 6.414 * Romanya 3.200 * Libya 13.000 * Norveç * 473 İsrail 6.000 * Türkmenistan 6.000 * Lübnan 188 * Ürdün 1.400 * Kazakistan 1.500 * BAE 2.650 * Ukrayna 1.900 * Japonya 1.300 * İspanya 1.097 * Kırgızistan 1.967 * Kuveyt 2.780 * Fas 587 * Gürcistan 1.000 * Katar 1.500 * Moldova 200 * İrlanda 800 * Güney Kore 560 * Yeni Zelanda 590 * Özbekistan 600 * Tacikistan 500 * Lüksemburg 242 * Meksika 120 *