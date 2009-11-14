Dünyada 1 milyar insan aç

T24 - Gıda krizine küresel ekonomik bunalımın eklenmesi üzerine dünyada açlıkla ilgili bu yılın başında yapılan ve çok ağır sonuçları ortaya koyan öngörüler gerçek oldu.



BM'ye bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı'na (WFP) göre, 2009 yılında 1 milyar 20 milyon kişi gıdasız kaldı.



Dünyada açlığa ilişkin yıllık raporda, 2009'da, bir önceki yıla göre yaklaşık 100 milyon kişinin daha aç kaldığı ve bunun son 40 yıldaki en yüksek aç sayısı olduğu vurgulandı.



FAO Genel Sekreteri Jacques Diouf da yaptığı açıklamada, "Aç insanların sayısındaki artış tahammül edilemez noktada" dedi.



Açlık sorunun yok edilmesi için dünyanın ekonomik ve teknik olanaklarının bulunduğunu vurgulayan Diouf, açlığın sonsuza kadar yok edilmesi için daha güçlü siyasi irade ortaya konamadığını belirtti.



Açlığın nedeni bereketsizlik değil, ekonomik



Açların sayısındaki artışın nedeninin "bereketsiz hasat" olmadığı, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek gıda fiyatlarından, gelirlerin azalmasından ve işten atılmalardan kaynaklandığı vurgulandı.



Rapora göre, yardımların ve tarım yatırımlarının azalması son 10 yıldır açların sayısını sürekli artırdı ve bu gidiş değiştirilmezse uluslararası toplumun daha önceki yıllarda ortaya koyduğu, 2015'e kadar açların sayısının azaltılması hedefine ulaşılamayacak.



Açlıkla mücadele konusunda 1980'ler ve 1990'ların başında elde edilen başarıların ardından gıdasız kalan insanların sayısı 1995'de artmaya başladı.

