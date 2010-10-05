-DÜNYADA 1 MİLYAR "KRONİK AÇ" İNSAN VAR BURSA (A.A) - 05.10.2010 - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) yıllık istatistiksel tahminlerine göre, dünya üzerinde bir milyar insanın, çeşitli sebeplerden dolayı kronik açlık yaşadığı bildirildi. Aktif bir yaşam sürmeyi engelleyecek ve daha önce görülmemiş biçimde yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olan insanlığın altıda birinin bu durumuna dikkati çekmek için başlatılan ''1 Milyar Aç İnsan'' kampanyasının sürdüğü belirtildi. FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatoru ve Turkiye Temsilcisi Mustapha M. Sinaceur, yaptığı yazılı açıklamada, dünyadaki aç insanların oranını yarıya düşürmek, Birleşmiş Milletler'in 21. yüzyıl için belirlediği ''Bin Yıl Kalkınma Hedefleri''nin en başında olduğunu vurguladı. Dünyadaki açlığı azaltmaya şu anki hızla devam edilmesi durumunda, açlığı 2015 yılına kadar yarıya indirmeyi amaçlayan ''Bin Yıl Kalkınma Hedefi''ne ulaşılmasının mümkün olmayacağını belirten Sinaceur, şöyle devam etti: ''(1 Milyar Aç İnsan) kampanyasının amacı, dünyada halen 1 milyar insanın açlıkla karşı karşıya olmasına insanların dikkatini çekmek ve bu duruma karşı harekete geçmelerini sağlamaktır. İnternet ortamında büyük bir imza kampanyası ile hükümetlere, açlığın yok edilmesini en önemli gündem maddesi haline getirmeleri uyarısında bulunmayı hedefliyoruz. İmza kampanyamız, başta hükümetler ve politikacılar olmak üzere, gıda güvenliği konusunda küresel bazda tüm ilgili tarafları hedef almaktadır. Dünya çapında toplanan imzalar, hükümetlerin ve uluslararası toplulukların dikkatlerini, açlığın yok edilmesinin en kritik sorunumuz olduğuna çekmek için kullanılacaktır.'' Dünya çapında pek çok şehirde, ''1 Milyar Aç İnsan'' kampanyasına destek amaçlı etkinlikler düzenlendiğini dile getiren Sinaceur, etkinliklere, sanat, spor ve siyaset dünyasından uluslararası önde gelen kişiler ve sivil toplum kuruluşlarının geniş çaplı destek verdiğini bildirdi. FAO Genel Direktörü Jacques Diouf'un, ''Dünya üzerinde aç insanların olması kabul edilemeyecek kadar korkunç, öfkelenmemizi gerektiren bir durumdur'' sözünü hatırlatan Sinaceur, şunları kaydetti: ''Siz de bu durumun kabul edilemeyeceğini düşünüyorsanız, (www.1billionhungry.org) adresinde imzanızı atarak harekete geçmeniz mümkün. Destek, savunma ve işbirliği gıda güvenliği için esastır. Tüm sivil toplum örgütleri kendi içinde ve ilgili olacağını düşündükleri kurumlarla imza kampanyamızı paylaşırsa minnettar olacağım. İnanıyorum ki, bu destek, kampanyamızın hedeflerinin gerçekleşmesi için kritik bir katkı sağlayacaktır. Desteğinizin ve katkınızın, '1 Milyar Aç İnsan' girişimi için çok değerli olduğunu bir kere daha belirtmek isterim.''