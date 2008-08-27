Dünyada 1, 4 milyar yoksul var

Dünya Bankası hazırladığı raporda, günlük yoksulluk sınırını 1,25 dolar olarak belirleyerek, dünyada yoksulluk içinde yaşayan insan sayısının 1,4 milyar olduğunu tahmininde bulundu.



Dünya Bankası tahminlerine göre, 2004 yılında yoksulluk içinde yaşayan insan sayısı 985 milyondu.



Afrika'nın, yoksulluğu azaltmada dünyada en az başarılı bölge olduğu kaydedilen raporda, Afrika'da, 1981 ve 2005 yılları arasında yoksul insan sayısının ikiye katlanarak 200 milyondan 380 milyona çıktığı, günlük yoksulluk sınırının 70 sent olduğu ifade edildi. Afrika'daki yoksulluk oranının ise değişmediği, 1981 yılından bu yana yüzde 50 olduğu bildirildi.



Güney Asya'da, 455 milyonu Hindistan'da olmak üzere 595 milyon insanın yoksulluk içinde yaşadığı, yoksulluk oranının ise yüzde 60'tan yüzde 40'a düştüğü ifade edildi. Çin, 1981 yılında 835 milyon olan yoksul insan sayısını 2005'de 207 milyona düşürerek yoksulluğu azaltmada en başarılı ülke oldu.



Yoksulluk oranının yüzde 85'ten yüzde 15,9'a düştüğü Çin'de, bu oran en fazla Çin'in Batılı yatırımlara açıldığı ve kıyı bölgelerindeki önemli ekonomik gelişmelerin görüldüğü son 15 yılda düştü.



Çin, dünyada yoksulluğun azalmasında önemli rol oynarken, dünyada yoksulluk Çin hariç son25 yılda yüzde 40'tan yüzde 30'a düştü.



Merkezi Londra'da bulunan yardım kuruluşu Oxfam ise artan gıda fiyatları yüzünden 500 milyon insanın yoksullaşabileceği, böylece son 25 yılda yoksulluğun azaltılması yolundaki kazanımların yok olabileceği uyarısında bulunuyor.

