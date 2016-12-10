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Dünyaca ünlü video platformu Dailymotion'a erişim engeli!

Bakırköy 5. Sulh Ceza Hâkimliği siteye erişim engeli getirdi

10 Aralık 2016 20:57

Türkiye'de ve dünyada yaygın olarak kullanılan Dailymotion video paylaşım sitesine erişim engeli getirildi. Engelin neden getirildiğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

2005 yılında Fransa'da kurulan, video barındırma servisi olan Dailymotion, geçtiğimiz günlerde bir siber saldırısına uğramış, 85 milyon kullanıcıya ait e-posta, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgiler çalınmıştı.
 

Erişim engeli



Dün akşam saatlerinden itibaren Dailymotion'a ulaşamayan internet kullanıcıları, siteye girdiklerinde "BAKIRKÖY 5. SULH CEZA HAKİMLİĞİ'nin 09-12-2016 tarih ve 2016/4465 sayılı kararı ile bu internet sitesine erişim engellenmiştir" şeklinde mahkeme kararı ile karşılamaya başladı.

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