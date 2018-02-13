Dünyaca ünlü restoran zinciri şubelerini kapatıyor

Dünyaca ünlü İngiliz şef Jamie Oliver’ın restoranları bir bir kapanıyor. Jamie Oliver'in borcunun, personele olan 2.2 milyon sterlinlik borcunun ortaya çıkmasıyla, 71.5 milyon sterline yükseldiği belirtildi. Borcunun 30.2 milyon sterlinlik kısmının ise kredilere ait olduğu açıklandı.

İngiliz Mirror'ın haberine göre, uzun zamandır borçlarla ve kapattığı restoranlarla gündeme gelen Jamie Oliver, kira indirimlerini güvence altına almaya çalıştığı ifade edilirken, bazı restoranlarını da kapatacağı duyuruldu.

450 çalışan işten çıkacak

İngiltere'de 25 ve yurtdışında 28 restoranı bulunan TV şefinin zincirden 12 restoranı da kapatacağı ifade edildi. Sebep olarak şirketin yeniden yapılanması kapsamında olacağı ifade edilse de 450 kişinin de işten çıkarılacağı belirtildi.

Ünlü restoran zincirinin kapatılacak şubeleri arasında Bristol, Harrogate ve Kingston şubelerinin olduğu ifade ediliyor.

Ekim ayında İstanbul'daki şubesini kapatmıştı

Jamie Oliver’ın Zorlu Center İstanbul’da bulunan "Jamie’s Italian" marka restoranı için de 21 Eylül 2017'de iflas kararı alınmış, Ekim 2017'de de kapanmıştı.

Kraliçe tarafından ödüllendirilmişti

42 yaşındaki Jamie Oliver'ın, Jamie’s Italian markası ile kurduğu restoran zinciri 40 şubeye ulaştı. Oliver, Haziran 2003'te İngiltere Kraliçesi'nin doğum gününde gösterdiği misafirperverlik ve hizmetlerden dolayı İmparatorluğunun şeref üyesi unvanı ile ödüllendirilmişti.