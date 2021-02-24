Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Alexander Wang'a cinsel taciz suçlaması

Tayvan asıllı dünyaca ünlü ABD'li moda tasarımcısı Alexander Wang, 11 kişiye cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyor.

New York’ta tasarım okulu öğrencisi olan Keato Bullen 2019 yılında, stilist David Casavant da 2017’de bir gece kulübünde Wang tarafından cinsel tacize uğradığını öne sürdü.

Wang, iddiaların tamamını sert bir şekilde reddetti. Wang'ın avukatlarından Paul Tweed, söz konusu gece kulübünün kamera görüntülerini beklediklerini ve müvekkilinin, görüntülerin iddiaları tamamen çürüteceğine inandığını ifade etti.

Avukat Lisa Bloom, cinsel taciz suçlamasıyla Wang’dan şikayetçi olan 11 kişiyi temsil ettiğini belirtti.

Model ve grafik tasarımcısı Owen Mooney, 2017 yılında Wang tarafından tacize edildiğini Aralık 2020'de öne sürmüştü.

Moda dünyasından ifşa ve skandal haberlerini aktaran iki sosyal medya hesabı Diet Prada ve S Model Management (SMM), geçtiğimiz Aralık ayında ünlü tasarımcı Alexander Wang’in kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden kişilerin mesajlarını paylaşmış, Wang'in çeşitli zamanlarda kendilerini taciz ettiğini ifşa eden kişilerin bazıları anonim olsa da iki kişi isimleri açık bir şekilde Wang’in kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklamıştı.

Suçlamaların ardından Alexander Wang’den herhangi bir açıklama gelmedi. Wang, sosyal medya hesaplarını yoruma kapatmıştı.