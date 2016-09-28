Dünyaca ünlü İspanyol Merdivenleri'nde 'yeme-içme ve yayılma' yasağı

İtalya'nın başkentine gelen turistlerin favori mekanlarından İspanyol Merdivenleri, yaklaşık 1 yıl süren ve 1,5 milyon euro'ya mal olan tadilatın ardından geçen hafta açıldı. Ancak merdivenlerde yemek, içmek ve "yayılmak" yasak.

Roma polisi yalnızca merdivenlerin açıldığı ilk gece 7 kişiye toplam 900 euro ceza kesti. 7 turistin, akşam 10'dan sonra kamuya açık alanda içki içme yasağını deldikleri gerekçesiyle cezalandırıldığı belirtildi.

Kamu kurumlarının ağır borç yükü altında olması nedeniyle İtalya'nın yıpranmış tarihi yapılarını restore etmek için özel kişi ve şirketlere bağış çağrısı yapılmış ve bağışçılara vergi kolaylığı sağlanmasını da içeren "Art Bonus" adlı bir program başlatılmıştı. İspanyol Merdivenleri'nin restorasyonunu da dünyaca ünlü Bulgari markası üstlenmişti.

Bir yıla yakın süren restorasyon çalışmalarının ardından neredeyse göz kamaştıracak seviyede temiz bir görüntüye kavuşan İspanyol Merdivenleri, Cuma günü yeniden halka açıldı.

‘Barbar’ turistler!

Ancak açılıştan kısa süre önce, Bulgari'nin patronu Paolo Bulgari bunca emek ve masrafın ardından "barbar" turistler tarafından hızla yeniden kirletilmesinin önlenmesi için İspanyol Merdivenlerinin geceleri kapatılmasını istedi.

Paolo Bulgari, "(İspanyol Merdivenleri) kıymetli ve narin bir yapı. Yeniden bir açık lağıma dönmesine müsaade edemeyiz. Burada yiyip içerek etrafı kirleten barbarların eline bırakamayız." dedi.

Roma Belediyesi, merdivenlerin geceleri kapatılması önerisini kabul etmese de, kirletilip aşındırılmamaları için ilk günden sıkı tedbirler aldı.

Gece-gündüz merdivenlerde devriye gezen ekipler yemek yiyen, içki içenleri ve hatta "uygunsuz" şekilde oturanları uyarıyor ve kimilerine ceza kesiyor.

Güvenlik güçleri, İspanyol Merdivenleri'nde yasak olan davranışları "yeme-içme molası vermek, çöp atmak, bölgeyi kamp alanı ya da yatacak yer olarak kullanmak, afiş asmak, çığlık atmak, bağırmak, hasara ve kirliliğe yol açmak" şeklinde sıraladı.