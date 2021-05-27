"Dünyaca ünlü iki iktisatçı da ekonominin geleceği için karamsar, bu yönetimle olmayacağı kesin ama ileriye dönük hâlâ umut olduğunu söylüyorlar"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun T24'teki söyleşisine ve Prof. Yılmaz Akyüz'ün açıklamalarına yer verdiği yazısında, "Dünyaca ünlü iki iktisatçı hocamız daha önce de uyarmışlardı; şimdi ülke ve ekonominin geleceği konusunda daha da karamsarlar. Bu yönetimle olmayacağı kesin, ama ileriye dönük hâlâ umut olduğunu da söylüyorlar" dedi.

Sağlam, "İki ünlü iktisatçıdan ciddi uyarılar" başlıklı yazısında, Prof. Dr. Acemoğlu'nun T24'te Murat Sabuncu ile yaptığı söyleşiye ve Prof. Dr. Yılmaz Akyüz'ün Cumhuriyet'teki söyleşisine yer verdi.

Sağlam, Acemoğlu'nın “Tabii, çok büyük korkum var. Bu, gerçekten olasılığı yüksek bir şey. Biz şu anda son beş sene içindeki problemlerin gerçek boyutunu görmüş değiliz. Beş senedir bilançosunda çok büyük problemleri olan AVM dükkânları, inşaat şirketleri hâlâ ayaktalar. Ne kadar daha ayakta kalabilecekler, bunların bankalar üzerindeki etkileri ne olacak, rezervlerimiz bu kadar azalmışken daha ne kadar kuru, faiz politikasını bu şekilde tutabileceğiz? Bu boyutların çok daha negatife gitme olasılığı yüksek" ifadelerini aktardı.

Prof. Akyüz'ün de "Liranın daha da zayıflaması bir yandan enflasyonu azdırırken öte yandan kur riski yüksek şirketlerin sorunlarını katlayacaktır. Aksine faizleri daha da artırarak sermaye çekmeye çalışmak, zaten yüksek olan işsizliği dayanılmaz düzeylere çıkaracaktır. Bu politika açmazlarından kaçınmak için hükümetin uluslararası piyasalardan yüksek faizle borçlanmaya devam etmesi sorunu çözmeyecek sadece büyüterek erteleyecektir" açıklamasını hatırlattı.

Sağlam, "Türkiye’nin, belirsizliğin arttığı küresel sistemde diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla olumsuz ayrışması giderek belirginleşiyor. Hem ekonomide devam eden yanlışlar, hem küresel gelişmeler hem de iç ve dış politikadaki büyüyen sıkıntıların ülkenin önünü görmesini iyice zorlaştırdığı ortada" düşüncesini dile getirdi.

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