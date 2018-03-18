T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünyaca ünlü hacker evinde ölü bulundu

Amerikalı hacker, ilk olarak 2000'lerin başlarında New York Times , Microsoft ve Yahoo gibi sistemlere sızmıştı

18 Mart 2018 12:12

Ünlü hacker Adrian Lamo, evinde ölü olarak bulundu. 37 yaşındaki hacker'ın cesedinin bir komşusu tarafından bulunduğu belirtildi. Wichita, Kansas’ta yaşayan Kolombiya asıllı Amerikalı hacker, ilk olarak 2000’lerin başlarında New York Times , Microsoft ve Yahoo gibi sistemlere sızmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, hacker'ın ölümü babası tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu. Babası, Adrian’ın ölümü hakkında; “Büyük hüzün ve kırık bir kalple Adrian’ın ölümünü bildirmeliyim. Parlak bir akıl ve merhametli ruh gitti, o benim sevgili oğlumdu” paylaşımını yaptı.

Hacker Lamo'nun cesedinin bir komşusu tarafından bulunduğu belirtildi. Ancak ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmedi.

 Wichita, Kansas’ta yaşayan Kolombiya asıllı Amerikalı hacker, ilk olarak 2000’lerin başlarında New York Times , Microsoft ve Yahoo gibi sistemlere sızdı. Hacker'ın ölümünün tartışmalara neden olmasının asıl nedeni ABD ordusuyla yaşanan olaylar oldu.

 Lamo, askeri istihbaratta görevli iki arkadaşı ile birlikte ABD ordusu hakkında bazı bilgiler elde etti. Arkadaşlarından biri Chealsa Manning daha sonra yakalandı ve 35 yıl hapis cezası aldı. Ancak Barack Obama’nın ABD başkanlığı döneminde cezası ertelenerek serbest kaldı.

Şimdi Lamo’nun ölümünün ardında ABD ordusu hakkında öğrendiği bilgilerin olup olmadığı merak ediliyor.

 

ETİKETLER

AmerikaAdfrian LamohackerNewyor Timesmicrosoft

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24