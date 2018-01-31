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Dünya

Dünyaca ünlü giyim markasının CEO'su okyanusta kayboldu

Fransa'nın güneybatısından okyanusa açılan iş adamı Pierre Agnes, yoğun sis nedeniyle dönüşünün gecikeceğini bildirmesinden kısa bir süre sonra teknesi kıyıya vurmuş halde bulundu

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31 Ocak 2018 00:42

Dünyaca ünlü spor giyim markası Quiksilver’ın CEO’su Pierre Agnes, Atlantik Okyanusu’nda kayboldu. Agnes'i arama kurtarma çalışmaları için bölgeye üç helikopter ve iki teknenin gönderildiği belirtildi.

Sabah saatlerinde teknesiyle Fransa’nın güneybatısından okyanusa açılan 54 yaşındaki işadamı, liman yetkililerine mesaj göndererek, yoğun sis nedeniyle dönüşünün gecikeceğini bildirdi. Kısa süre sonra da Agnes’in teknesi, meşhur sörf merkezi Hossegor bölgesinde kıyıya vurmuş halde bulundu.

Agnes’i arama-kurtarma çalışmaları için bölgeye hemen üç helikopter ve iki tekne gönderildi. Yetkililer ünlü iş adamının tek başına olup olmadığı konusunda net bir bilgi vermedi.

ABD merkezli Avustralyalı spor giyim firması Quiksilver, diğer markalarıyla yeniden yapılanma kapsamında kısa süre önce ismini Boardriders olarak değiştirmişti.

Şirketin bu ayın başlarında da sektördeki en büyük rakibi Billabong şirketini satın alma hazırlıklarına başladığı açıklanmıştı.

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