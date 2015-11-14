Dünyaca ünlü futbolcunun kardeşi de saldırıdan şans eseri kurtuldu

Paris'te terör saldırısı yaşandığı sırada Fransa Milli Takımı formasıyla Almanya'ya karşı mücadele eden Antoine Griezmann, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği Bataclan konser salonunda kız kardeşinin de bulunduğunu ve sağ kurtulduğunu duyurdu.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Fransa ile Almanya A milli futbol takımları arasındaki özel maçı yöneten İspanyol hakem Antonio Miguel Mateu Lohoz, Paris'teki saldırılarla ilgili "Maç bitene kadar hiçbir şeyi anlamadık" dedi.

İspanyol AS gazetesine konuşan Lahoz, "Maç bitene kadar hiçbir şeyi anlamadık. Bizi stattan çıkarmadıkları için bazı karamsarlıklar ve zor anlar yaşandı ama artık daha rahatız. Zor anlardı. Konuşmak içimden gelmiyor. Olanları televizyondan, basından takip edip anlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Griezmann: Kız kardeşim kurtuldu

Öte yandan İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Fransız futbolcu Antonio Griezmann, Fransa'nın başkenti Paris'teki Bataclan konser salonunda meydana gelen terör saldırısından kız kardeşinin sağ kurtulduğunu duyurdu. Griezmann, sosyal paylaşım sitesinden yayımladığı mesajda, "Tanrıya şükürler olsun, kız kardeşim Bataclan'dan çıkabildi. Tüm dualarım kurbanlar ve onların ailelerine. Yaşasın Fransa" diye yazdı.

Grıezmann'ın attığı tweetler:

Sürekli saldırıların kurbanlarını düşünüyorum. Kardeşimi ve Fransızları Tanrı korusun. #ÇokYaşaFransa

Tanrı'ya şükür kız kardeşim Bataclan'dan çıkabildi. Bütün dualarım kurbanlar ve ailelerinin yanında. #ÇokYaşaFransa