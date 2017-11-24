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Spor

Dünyaca ünlü futbolcu Robinho, tecavüz iddiasıyla 9 yıl hapse mahkûm edildi

Atletico Mineiro'da futbol yaşantısını sürdüren Robinho'nun, Milan'da oynadığı dönemde bu suça karıştığı ifade edildi

24 Kasım 2017 01:34

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho, Milan'da bir diskoda kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 9 yıl hapse mahkûm edildi.

22 Ocak 2013 yılında gerçekleşen olayda Robinho'nun Arnavut kökenli bir kadına tecavüz ettiği iddia ediliyordu. Atletico Mineiro'da futbol yaşantısını sürdüren Robinho'nun, Milan'da oynadığı dönemde bu suça karıştığı ifade edildi.

9 yıllık hüküme rağmen İtalyan Adalet Sistemi'nde cezayı düşürmek için itiraz hakkı bulunuyor. Bu sebepten dolayı Brezilyalı futbolcuya verilen hüküm, itiraz süreçleri tamamlanana dek uygulanmayacak.

33 yaşındaki futbolcu şu anda ülkesi Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyiyor.

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