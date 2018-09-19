Dünyaca ünlü ekonomist Acemoğlu'ndan Osman Kavala'ya destek

ABD’nin en saygın üniversitelerinden MIT öğretim üyesi dünyaca tanınan ekonomist Daron Acemoğlu'ndan yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan ve hakkında henüz iddianame hazırlanmayan iş insanı Osman Kavala’ya destek.

TIKLAYIN-Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Osman Kavala'ya destek mesajı

Kavala’nın 10 aydır iddianame olmadan cezaevinde tutukduğunu hatırlatan Acemoğlu, “Bu adalet mi? Osman Kavala’nın yanındayız” broşürüyle fotoğraf çekti.

Acemoğlu'nun dayanışma fotoğrafını Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Twitter'da paylaştı.

Atatürk Havalimanı’nda 18 Ekim 2017’de gözaltına alınan iş in sanı Osman Kavala, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” ve “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında Kavala’nın, "hükümeti ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye yönelik bir ayaklanma olan ve tüm terör örgütlerinin (FETÖ/PDY, PKK/KCK, DHKP/C, MLKP) aktif olarak katıldığı ve destek verdikleri kamuoyunda “Gezi olayları” olarak bilinen eylemlerin yöneticisi ve organizatörü" olduğu iddia edildi. 1 Kasım 2017'den beri Silivri Cezaevi'nde bulunan Kavala hakkında henüz iddianame hazırlanmadı