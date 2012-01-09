Dünyaca ünlü bilim adamının 'günah listesi'



T24 - Yerçekimi kanununu bulan ünlü bilim adamı Isaac Newton'un 19 yaşında yazdığı günahları keşfedildi. Genç dahiye ait işlediği günahları ve sevmediği yönlerini içeren 48 maddelik liste okuyanları şaşırttı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yaşamı boyunca bakir kaldığı anlaşılan Newton'un en detaylı dini adetlere uymaya çalıştığı anlaşıldı. Listede, "kız kardeşini çimdiklemek" gibi çok da masumane olmayan maddeler yer alıyor.



Dünyanın en önemli bilim adamlarından biri olan Isaac Newton'un "günah listesi"nden bazı maddeler şöyle:



* Ölmeyi ummak ve bunu beklemek

* Annemi ve babamı evle beraber yakma tehdidinde bulunmak

* Kötü kelimeler, eylemler ve hayallere sahip olmak

* Kız kardeşimi çimdiklemek

* Annemlerin erik ve şeker kutusundan bir şeyler aşırmak

* Dorothy Rose'a yosma demek

* Anneme hırçınlık etmek

* Kız kardeşime hırçınlık etmek

* Hizmetçilerle kavga etmek

* Dünyevi dertleri Tanrı'dan daha çok umursamak

* Şapele gitmeyi ihmal etmek

* Pazar günleri, Hristiyan şampiyonların tarihçesini okumak





