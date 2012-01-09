T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünyaca ünlü bilim adamının 'günah listesi'

Yerçekimi kanununu bulan ünlü bilim adamı Isaac Newton'un 19 yaşında yazdığı günahları keşfedildi.

09 Ocak 2012 02:00


T24 - Yerçekimi kanununu bulan ünlü bilim adamı Isaac Newton'un 19 yaşında yazdığı günahları keşfedildi. Genç dahiye ait işlediği günahları ve sevmediği yönlerini içeren 48 maddelik liste okuyanları şaşırttı.

Dünyaca ünlü bilim adamının günah listesiHürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yaşamı boyunca bakir kaldığı anlaşılan Newton'un en detaylı dini adetlere uymaya çalıştığı anlaşıldı. Listede, "kız kardeşini çimdiklemek" gibi çok da masumane olmayan maddeler yer alıyor.

Dünyanın en önemli bilim adamlarından biri olan Isaac Newton'un "günah listesi"nden bazı maddeler şöyle:

* Ölmeyi ummak ve bunu beklemek
* Annemi ve babamı evle beraber yakma tehdidinde bulunmak
* Kötü kelimeler, eylemler ve hayallere sahip olmak
* Kız kardeşimi çimdiklemek
* Annemlerin erik ve şeker kutusundan bir şeyler aşırmak
* Dorothy Rose'a yosma demek
* Anneme hırçınlık etmek
* Kız kardeşime hırçınlık etmek
* Hizmetçilerle kavga etmek
* Dünyevi dertleri Tanrı'dan daha çok umursamak
* Şapele gitmeyi ihmal etmek
* Pazar günleri, Hristiyan şampiyonların tarihçesini okumak


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24