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Dünya

Dünyaca ünlü bankaya 'dolandırıcılık' cezası

ABD'de, menkul kıymetler dolandırıcılığı alanındaki en yüksek ceza HSBC bankasına verildi

18 Ekim 2013 10:22

ABD'de, ev konusunda borç para veren 'Household International' adlı finans kuruluşunun açtığı dava sonuçlandı ve HSBC'ye milyar dolarlık ceza kesildi.

Yatırımcıları temsil eden Robbins Geller Rudman ve Dowd hukuk firmasının açıklamasına göre, Federal Bölge Yargıcı Ronald Guzman, ABD'nin Chicago kentinde, ev konusunda borç para veren 'Household International' adlı bir finans kuruluşunun açtığı menkul kıymetler sınıf davasında son kararını verdi.

İngiliz merkezli HSBC bankası, 2,46 milyar dolarlık 'dolandırıcılık' cezası aldı.

HSBC bankası 2002 yılında, kredi geçmişi iyi olmayan müşteriler için 'tutsat' kredisi veren bir kuruluş olan 'Household International' firmasını almak için anlaşma yapmıştı.

HSBC bankası sözcülüğünden yapılan açıklamada ise dava sonucuna itiraz edileceği belirtildi.

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