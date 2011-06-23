Dünyaca ünlü 7 yazardan BM'ye Suriye mektubu

T24- Dünya edebiyatının 7 güçlü kalem, Orhan Pamuk, Salman Rüşdi, Umberto Eco, Bernard-Henri Levy, David Grossman, Amos Oz ve Wole Soyinka, BM'den, Suriye'deki olayları kınamasını istedi.









Dünyaca ünlü bu 7 yazardan, BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup gitti.

Yazarlar, Suriye'ye karşı yaptırımları ya da askeri müdahaleyi içermeyen, yalnızca protestoculara yönelik baskı nedeniyle kınama içeren karar tasarısının kabul edilmesini istediler.

İngiltere, Fransa, Almanya ve Portekiz tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Suriye'yi kınayan karar tasarısına dünyaca ünlü 7 yazardan destek geldi.

Konseye bu ayın başlarında sunulan, Rusya ve Çin'in muhalif durduğu tasarısıyla ilgili istek mektubu, Fransız entellektüeli ve yazar Bernard-Henri Levy'nin internet sitesinde yayımlandı.

Mektupta, BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesine, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın kınanmasını isteyen, ancak yaptırım ya da askeri müdahaleyi içermeyen karar tasarısına destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

Mektupta, Suriye'yle ilgili karar tasarısının çıkmasının BM Güvenlik Konseyi üyelerinin elinde olduğu, karar tasarısının Suriye'deki baskıyı insanlığa karşı suç olarak nitelediği belirtildi.

Karar tasarısının Suriye'ye karşı yaptırımları ya da askeri müdahaleyi içermediği vurgulanan mektupta, tasarının baskının kınanması ve insanlığa karşı suçların araştırılmasıyla sınırlı bulunduğu, bununla beraber kabul edilmesinin gerekli olduğu kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Rusya ile Çin, karar tasarısına muhalefet etmekle birlikte, muhtemel bir oylamada veto haklarını kullanıp kullanmayacakları hakkında şu ana kadar bir açıklama yapmadılar.