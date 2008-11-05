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Ekonomi

Dünya yürümeye hazırlanıyor

Dünyada otomobil sataşılarında ciddi gerileme yaşanıyor. ABD'de ekim ayı otomobil satışları son 25 yılın en büyük aylık gerilemesini kaydederek yüzde 32 oranında d&uu

05 Kasım 2008 02:00

Küresel krizin doğum yeri ABD'de ekim ayı otomobil satış oranları son 25 yılın en büyük aylık gerilemesini kaydederek yüzde 32 oranında düştü. Yeni kıtadaki aylık satış oranları da 1983'ten beri en düşük seviyeye geriledi.

Küresel otomobil piyasasında büyük düşüşlere sebep olan krizin ABD'de en çok etkilediği üretici yüzde 45'lik değer kaybıyla General Motors (GM) oldu. GM Satış Müdürü Mark LaNeve'ye göre düşüşlerin temel sebebi leasing ve tüketici kredilerinde yaşanan kriz. Uzmanlar ABD otomobil piyasasındaki olumsuz havanın devam etmesi durumunda yeni bir sektörel yardım paketinin hazırlanacağını öngörüyor.

Ekim ayında ABD binek otomobil ve hafif kamyon sınıfındaki satışlar 838 bin 156'ya gerileyerek son 15 yılın en düşük seviyesini gördü. ABD otomobil piyasasının demirbaşları olarak nitelendirilebilecek gruplar satışlarında önemli düşüşler gördü; Toyota yüzde 25, Ford yüzde 30, Nissan yüzde 33 ve Chrysler yüzde 35'lik kayıplarla rekora koşuyorlar.

AB yaya kaldı

Diğer yandan son yıllarda birleşen otomobil devlerinin birbirlerinin kayıplarından etkilendikleri görülüyor. Birleşen Kia Motors'daki yüzde 39'luk düşüşü ortağı Hyundai'deki yüzde 31'lik düşüş ve Lamborghini ve Bentley'deki yüzde 60'lık düşüşü Porsche'deki yüzde 50'lik düşüşün izlemesi gibi.

Bu arada GM ve Chrysler arasında başlayan ve muhtemel bir birleşmeyle sonuçlanabilecek görüşmelere satışların açıklanmasının ardından ara verildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de otomobil satışları düşüşe geçti. Ekim ayında İspanya'daki yüzde 40'lık gerilemenin ardından İtalya'daki düşüş yüzde 19 oldu. Fransa'nın iki büyük otomobil üreticisi PSA Peugeot Citroen ve Renault'da da satışlar sırasıyla yüzde 4,7 ve 9,8 geriledi. Satışlarını artırmayı başaran Avrupalılar ise Renault'ya ait Dacia, İtalyan devi Fiat ve Alman Volkswagen oldu. Bu devlerin dışında Avrupa'nın önde gelen otomobil firmalarının satışlarında büyük düşüşler yaşanıyor. GM Avrupa'nın satışları yüzde 29,4, Ford'un yüzde 18,1, Mercedes'in yüzde 17,4 geriledi. Avrupa piyasasındaki Asyalılarda da durum farklı değil. Toyota'nın satışları yüzde 3,8, Nissan'ın yüzde 9,1, Suzuki'nin yüzde 20,7 ve Hyundai'nin yüzde 45,8 düştü.

İhracatta da umut yok

Avrupa'da otomotiv üretiminde söz sahibi ülkelerden Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu AB üyesi 26 ülkenin 23'ünde ihracat, ekim ayında yüzde 2,8 ile 83,2 oranında düştü. Eylül ayında ise bu ülkelerin 16'sı eksi görünüme sahipti. AB'de, ekim ayında sadece Belçika, Estonya ve Lüksemburg'da ihracat artış gösterdi.

AB ÜLKELERİNDE
OTOMOTİV İHRACATI

Ülke
İhracat
(Bin Dolar)
Değişim
(%)
Almanya
204.088
-31,4
Fransa
195.624
-6,2
İngiltere
136.936
-13,8
İtalya
114.978
-54,5
Belçika
64.958
141,9
Romanya
56.355
-26,4
İspanya
27.572
-75,2
Slovenya
25.297
-20,0
Malta
23.063
-37,1
Çek Cumhuriyeti
20.931
-8,9
Hollanda
20.295
-68,4
İsveç
18.137
-7,3
Polonya
16.664
-56,3
Avusturya
15.192
-38,8
Yunanistan
11.668
-41,8
Macaristan
11.356
-25,5
Bulgaristan
8.739
-46,5
Portekiz
7.657
-2,8
Slovakya
6.741
-22,2
Danimarka
5.287
-7,7
Finlandiya
4.736
-64,1
Estonya
3.709
304,7
İrlanda
2.134
-83,2
Litvanya
1.868
-41,9
Lüksemburg
1.299
56,8
Letonya
582
-44,0
Kaynak: Uludağ İhracatçılar Birliği

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