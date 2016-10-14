Dünya yıldızlarını o satıyor, futbolculardan bile çok kazanıyor

Transfer sezonunda Paul Pogba ve Zlatan Ibrahimovic transferleri ile adından söz ettiren futbolcu menajeri Mino Raiola elde ettiği gelirle, dünyanın en çok kazanan futbolcularını geride bıraktı.

Fransız futbolcu Pogba'yı İtalyan ekibi Juventus'tan İngiliz devi Manchester United'a satarak tarihin en pahalı transferine imza atan Raiola, menajerlik ücreti açısından da rekor kırdı.



Raiola, 105 milyon Euro'luk rekor transferden (Yaklaşık 347 milyon lira) 23 milyon Euro (Yaklaşık 76 milyon lira) gelir elde etti. Bu yaz gerçekleştirdiği sadece 3 transferden (Pogba, Ibrahimovic, Mkhitaryan) 35 milyon Euro (Yaklaşık 115 milyon lira) kazandı.

Rijkaard, Bergkamp, Nedved'i de o sattı

Mino Raiola, yaşadığı ülke olan Hollanda'nın yetenekli futbolcularını, doğduğu ülke İtalya kulüplerine göndererek adını duyurdu.

İlk büyük transferini 1988 yılında Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon'da oynayan Hollandalı Frank Rijkaard'ı İtalyan devi Milan'a satarak yaptı. Ardından 1993 yılında Dennis Bergkamp'ı Hollanda ekibi Ajax'tan, İtalyan Inter'e gönderdi. Çek yıldız Pavel Nedved'i de 1996 yılında yine İtalya ekiplerinden Lazio'ya, ardından Juventus'a sattı.

Transfere damga vurdu

Dünyanın en ünlü ve en çok konuşulan futbolcularından biri olan Zlatan Ibrahimovic'in menajerliğini de yapan Raiola, İsveçli yıldızın dünya devlerine (Ajax, Juventus, İnter, Barcelona, Milan, PSG, Manchester United) gitmesine aracılık etti.

Ünlü menajer bu yıl Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic ve Henrikh Mkhitaryan'ı İngiliz devi Manchester United'a satarak yaz transfer döneminde en çok konuşulan isimlerin arasına girdi. 23 yaşındaki Paul Pogba'yı 105 milyon Euro'ya kırmızı-siyahlı ekibe gönderen Raiola, tarihin en pahalı transferinin gerçekleşmesinde büyük pay sahibi oldu.

Kazandığı parayla Ronaldo'yu geride bıraktı

Manchester United'a gönderdiği 3 isimle yaz transfer döneminin en karlı isimlerden biri Mino Raiola'ydı.

Sahip olduğu menajerlik ajansından yapılan açıklamada Raiola, sadece bu 3 transferden 35 milyon Euro (Yaklaşık 115 milyon lira) kazandı. İtalyan menajer, 1988 yılından bugüne kadar yaklaşık 316 milyon Euro'luk (Yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira) transfer gerçekleştirdi.

Raiola, 35 milyon Euro'luk geliri ile Real Madrid'de top koşturan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun eflatun-beyazlı takımdan bir yılda kazandığı (21 milyon Euro) ücretten daha fazlasını elde etti.

Ünlü menajer, ekonomi dergisi Forbes'un, "Dünyanın En Etkili Spor Menajeri 2016" listesinde bu yıl ilk on sırada yer aldı. Geçen yıl listenin 12. sırasında bulunan Raiola, 2016 yılında 2 basamak birden yükselerek 10. oldu.

Listenin başında beyzbol menajeri Scott Boras, ikinci sırada da Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes yer aldı.