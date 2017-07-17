Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'ndan 2 madalya ile dönen Mizgin Ay: Kendime inandım

Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda 1 altın, 1 de bronz madalya kazanan Fenerbahçeli milli atlet Mizgin Ay, başarılarının arkasında kendisine inanmasının olduğunu söyledi.

Şampiyonadan 100 metrede altın madalya, 200 metrede bronz madalya alarak dönen 17 yaşındaki milli atlet Mizgin, Nairobi'de altın madalya aldığı anların heyecanını, "Ne yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum. Aldım Türk bayrağını ve koştum, herkes beni hazırlıyordu” sözleriyle anlattı.

Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Mizgin Ay, şöyle konuştu:



“Bu sene antrenörümle birlikte hedef olarak Dünya Yıldızlar Şampiyonası’nı koymuştuk. Nairobi’ye gittik ama kızı ameliyat olacağı için antrenörüm gelemedi. Milli takım arkadaşlarım, masörümüz, antrenörler bana destek oldular. Ben de inandım kendime ve final koşmayı hedefledim. Sonra listeye baktım ve gelenler içerisinde dördüncü gözüktüğümü gördüm. İlk gün yarışı çok yağmurluydu. En kötü seri bana geldi, rüzgar önden çok esiyordu. Orada 11.92 ile serimde 1. olarak yarı finale yükseldim. Ardından 11.57 ile Jamaikalı kızla koştum ve finalde onu geçmeyi başardım. Ne yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum. Aldım Türk bayrağını ve koştum, herkes beni hazırlıyordu”

"Fenerbahçe'nin ve hocamın büyük desteği var"

“Fenerbahçe’ye geldikten sonra kariyerimdeki rekorları kırdım. Fenerbahçe’nin büyük desteği var, çok teşekkür ediyorum. Antrenörüm de her konuda destek oluyor. Onu da çok seviyorum”

"200 metreye yönelik

çalışmadık; umudum yoktu"

“Bu sene 100 metreye yönelik bir çalışma yaptık. 200 metreye yönelik çok çalışmadık. Pek umudum yoktu, dördüncü olacağımı düşünüyordum ama üçüncü olunca çok sevindim. İkinci madalyayı almak çok önemliydi. İnşallah her zaman böyle devam eder.”