Dünya yeni yılı böyle karşıladı

Dünya 2009’un gelişini coşku ile kutladı. Yeni yılı önce Yeni Zelanda, Avustralya ve Uzakdoğu ülkeleri karşıladı.



Yeni yıla ilk olarak Büyük Okyanus’taki küçük ada ülkesi Kiribati “merhaba” dedi. Ardından Yeni Zelanda Türkiye saatiyle 13.00’te, Avustralya ile 15.00’da yeni yıla girdi. Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington, 2009’u havai fişek gösterisiyle karşıladı.



TSİ 15.00’te 2009’u karşılayan Sydney’de de 1,5 milyon kişi yeni yıl kutlaması için toplandı. Rekor katılımla yeni yılı karşılayan Sydney limanı ve kentin sembol Opera binası üzerinde görkemli havai fişek gösterisi düzenlendi.



Sydney’de şimdiye kadarki en büyük havai fişek gösterisinde 5 ton füze ve patlayıcı kullanıldı, gösteri için yaklaşık 3,5 milyon dolar harcandı.



Yeni Zelanda ve Avustralya’yı, Hong Kong, Japonya, Tayvan ve Çin izledi.



Çin’de yeni yıl yine çanlar eşliğinde kaşılandı. Tayvan’ın başkenti Taipei’de ise, ülkenin en büyük gökdelinindeki havai fişek gösterisini izlemek için binlerce kişi meydanı doldurdu.



Asya’nın ardından yeni yılı karşılayan ülke Rusya... Rusya, Türkiye’den bir saat önce yeni yıla girdi. Moskova’da kutlamaların merkezi yine Kremlin meydanı oldu.

Berlin



Avrupa ülkelerinin çoğunluğu Türkiye’den bir saat sonra, İngiltere ise Türkiye saatiyle 02.00’de yeni yıla “merhaba” dedi.



AÇIK HAVA PARTİSİNE 1 MİLYON KİŞİ KATILDI



Paris ve Berlin aynı anda 2009’a “merhaba” dedi. Almanya’daki yılbaşı kutlamaları çerçevesinde başkent Berlin’de “Açık Hava Partisi” düzenlendi. Tarihi Brandenburger Kapısı’ndan Zafer Anıtı’na kadar uzanan 17 Haziran caddesi üzerinde kurulan 10 sahnede, çeşitli müzik grupları ve şarkıcılar konserler verdi.



Soğuk havaya rağmen eğlence alanına girişlerin ücretsiz olması nedeniyle, aralarında çok sayıda yabancı turistin de bulunduğu yaklaşık 1 milyon kişinin “Açık Hava Partisi”ne katıldığı bildirildi.



Giriş kapılarında kontrollerin yapıldığı eğlence alanına havai fişeklerin sokulması yasaklandı.



Paris’te ise eğlencenin merkezi Eyfel Kulesi ve Champs Elysees’ydi.



Londra’daki ünlü Big Ben saat kulesi önünde toplanan kalabalıksa, havai fişek gösterilerinin eşliğinde 2009’u karşıladı.



Amerika kıtasında da Brezilya yeni yılı Türkiye saatiyle 04.00te karşıladı. Brezilya’da ise en görkemli kutlamalar ünlü Copacabana plajındaydı. Sahili dolduran binlerce kişi yeni yıla girerken kameralara eğlenceli görüntüler yansıdı.



New York’ta yılbaşının saati ise, Türkiye saatiyle sabah 07.00’dı. New York’ta kutlamaların merkezi her yıl olduğu gibi Times Meydanı...



CLINTON’LAR NEW YORK’TA DANS ETTİ



ABD’nin New York kentinde yeni yıl kutlamaları dondurucu soğuğa rağmen coşkulu bir şekilde yapıldı. Kentte yılbaşı kutlamalarının sembolü haline gelen “kristal top düşürme” töreni, ünlü Times Meydanı’nda bu yıl 101. kez yapıldı.



New York’ta gece hava sıcaklığı dondurucu rüzgar nedeniyle -17 derece civarında hissedildi.



Top düşürme törenine bu yıl New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg’le birlikte ABD’nin yeni dışişleri bakanı olacak eski New York senatörü Hillary Clinton ile eşi eski başkanlardan Bill Clinton da katıldı.



Saatler 23.59’u gösterdiğinde ise Belediye Başkanı Bloomberg, Clinton çifti ile birlikte topu düşüren düğmeye basınca ışıl ışıl yanan kristal top, havai fişekler ve binalardan atılan konfetiler eşliğinde 60 saniye içinde 23,5 metrelik bir direkten düştü ve yeni yıla girildi.