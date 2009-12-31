Dünya yeni yıla böyle girdi

T24 - Türkiye geceyarısını bekleyedursun bazı ülkeler 2009'u uğurlamaya başladı bile... İlk görüntüler Yeni Zelanda'dan geldi... Ardından Avustralya, Hong Kong ve Kazakistan 2010'u kucakladı...







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Hong Kong'da da geri sayımın ardından, müzik eşliğinde havaifişek gösterileri yapıldı.

Yeni Zelanda ve Avustralya da, 2010'a havai fişek gösterileriyle girdi.









TSİ 13.00'te yeni yıla giren Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland, 2010'u havai fişek gösterisiyle karşıladı. Kentteki Sky Tower'dan atılan havai fişeklerin patlaması kentin büyük bölümünden izlendi.

TSİ 15.00'te 2010'u karşılayan Avustralya'nın Sidney kentinde de 1,5 milyon kişi yeni yıl kutlaması için toplandı.

Sidney'deki Liman Köprüsü'nde (Sydney Harbour Bridge) görkemli havai fişek gösterisi düzenlendi. Avustralya Polis Bakanı Michael Daley, Avustralyalıları alkol tüketiminde ölçülü olmaya çağırdı.

Yeni yıl için Paris, Berlin, Londra ve New York gibi birçok kentin meydanlarında binlerce kişinin toplanması bekleniyor.

Türkiye ile aynı saatlerde yeni yıla girecek ülkeler arasında Güney Afrika, Ukrayna, İsrail, Filistin, Lübnan ve Yunanistan bulunuyor.

Almanya Türkiye'den bir saat, İngiltere iki saat, ABD ise 7 saat sonra yeni yıla merhaba diyecek.



Filipinler'de yüzlerce yaralı

Bu arada, Filipinler'deki yeni yıl kutlamaları sırasında ateş açılması sonucu ve havai fişek patlamalarında yüzlerce kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı Francisco Duque, daha gecenin ilk saatlerinde 230 kişinin yaralandığını bildirirken, gece yarısı bu sayının katlanacağından endişe ediliyor. Halkın yaygın batıl inançları olduğu Filipinler'de, ülke çapındaki 50'yi aşkın hastanenin olası yaralanmalara karşı tedbir aldığı bildiriliyor.

Çin geleneğinden etkilenen çoğu Filipinli'nin gürültülü yeni yıl kutlamalarının kötülükleri, talihsizlikleri ve belaları kovduğuna inanıyor.