Dünya yeni yıla böyle girdi

ABD'nin New York kentinde kutlamaların merkezi Times Meydanı idi. Meydanda dondurucu soğuğa rağmen toplanan yaklaşık bir milyon kişi, yüz yılı aşkın bir süredir devam eden ''kristal küre'' törenini yerinde izledi. Aralarında Taylor Swift'in de bulunduğu şarkıcılar meydanda konser verdi. "Auld Lang Syne" ve "New York, New York" şarkılarına meydandaki yüz binlerce kişi eşlik etti.

Çin'in Şangay kentinde yılbaşı kutlamalarında yaşanan izdihamda 35 kişi hayatını kaybetti. Bund bölgesinde yapılan yeni yıl kutlamalarında çıkan izdihamda 42 kişi de yaralandı.

Almanya'da, başta başkent Berlin olmak üzere Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart ve Münih kentlerinde halk kent meydanlarına toplanarak yeni yıla havai fişek gösterilerini izleyerek girdi. Berlin'de yeni yıl kutlamalarının merkezi tarihi Brandenburg Kapısı oldu. Brandenburg Kapısı ile Zafer Anıtı arasındaki "17. Juni" adlı caddede saatler 00.00'ı geçince 6 binden fazla havai fişek patlatıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova, 2015 yılına havai fişek gösterileriyle merhaba dedi. Binlerce Moskovalı Kızıl Meydan'da bir araya gelerek yeni yılı karşıladı. Başkentliler, tarihi meydanda görkemli havai fişek gösterileriyle coştu.

Danimarka'da havai fişek kazası

Danimarka'da yeni yıl kutlamaları sırasında yaşanan iki ayrı havai fişek kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Hollanda'da yeni yıl coşkuyla karşılandı. Özellikle Rotterdam ve Amsterdam'da toplanan on binlerce kişi, senenin ilk gününü havai fişek gösterileri eşliğinde dans ederek kutladı.

Balkan ülkeleri yeni yıla, konserler ve havai fişek gösterileriyle girdi. Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da halk, yılbaşı kutlamaları dolayısıyla soğuk havaya aldırış etmeden meydanları doldurdu. Balkan ülkelerinin başkentlerinde düzenlenen halka açık konserlerde eğlenen vatandaşlar yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi.

Suriye lideri Beşar Esad'ın yeni yıla başkent Şam'ın doğusunda yer alan cephe hattındaki Cobar bölgesinde askerleri ziyaret ederek girdiği bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris, yeni yılı Champs-Elysees Bulvarı'nda düzenlenen ışık gösterileri ile karşıladı. Champs-Elysees Bulvarı'nda bulunan Zafer Takı'nda (Arc de Triomphe) yapılan yeni yıl kutlamalarına yaklaşık 300 bin kişi katıldı. Zafer Takı'na ilk kez kurulan özel bir projeksiyon sistemiyle yeni yıla girilirken, renkli ışık oyunları sergilendi.