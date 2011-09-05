-Dünya yeni şampiyonlarla tanıştı DAEGU (A.A) - 05.09.2011 - 13. Dünya Atletizm Şampiyonasında, çok sayıda atlet ilk kez dünya şampiyonu unvanını elde etti. 100 metrede dünya şampiyonu Jamaikalı Yohan Blake, dünya ve olimpiyat şampiyonu vatandaşı Usain Bolt'un hatalı çıkış yapmasından da faydalanarak adını şampiyona tarihine yazdırdı. 21 yaşındaki Blake, 9.92'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi olarak ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. Şampiyonanın 6. gününde yapılan 6 finalde 5 atlet ilk kez dünya şampiyonu oldu. Bayanlarda 400 metre engellide ABD'li LaShinda Demus, 3 adım atlamada Ukraynalı Olha Saladuha, 1500 metrede ABD'li Jennifer Barringer Simpson ve erkekler yüksek atlamada ABD'li Jesse Williams ile 400 metre engellide Büyük Britanyalı David Greene, bu dallarda ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. Bayanlar 400 metre engellide 52.47'lik derecesiyle tüm zamanların en iyi 3. derecesine imza atan LaShinda Demus daha önce 2009'da Berlin'de düzenlenen dünya şampiyonasında 4x400 metre bayrak yarışında ABD takımıyla altın madalya kazanmıştı. Tarihte 400 metre engellide ilk kez dünya şampiyonu olan Demus'unkinden daha iyi derece yapan 2 atlet bulunuyor. Dünya rekorunu 2003'ten beri 52.34 ile elinde bulunduran Rus Yuliya Pechenkina ve 2009'da dünya şampiyonu olan Jamaikalı Melanie Walker bu dalda en iyi 2 derecenin sahibi durumunda. Bayanlar 3 adım atlamada 14.94 ile ilk kez dünya şampiyonu olan Ukraynalı Olha Saladuha da 28 yaşında ilk dünya şampiyonluğunun sevincini yaşıyor. Ukraynalı atlet, geçen yılki Avrupa Şampiyonasında da altın madalya kazanmıştı. Erkekler gülle atmada altın madalya kazanan Alman David Storl da ilk kez dünya şampiyonu oldu. Bu isimler dışında bayanlarda 400 metrede Botswanalı Amantle Montsho, 3000 metre engellide Rus Yuliya Zaripova, cirit atmada Rus Maria Abakumova, 100 metre engellide Avustralyalı Sally Pearson, çekiç atmada Rus Lysenko Tatyana, erkekler 100 metre engellide ABD'li Jason Richardson, 800 metrede Kenyalı David Rudisha, 400 metrede Grenadalı Kirani James, cirit atmada Alman Matthias de Zordo, 3 adım atlamada ABD'li Christian Taylor ve 5 bin metrede Britanyalı Mohamed Farah ilk kez bu dallarda dünya şampiyonu oldular.