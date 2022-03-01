Dünya yazarı Yıldırım: Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşından gıda alanında en fazla etkilenecek ülkelerin başında

Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Rusya-Ukrayna savaşının tarım ve gıda alanında tüm ülkeleri olumsuz etkileyeceğini ifade ederek "Ama en fazla etkilenecek ülkelerin başında Türkiye var. Türkiye'nin tarım ürünleri ithalatında Rusya ilk sırada, Ukrayna ikinci sırada. Bu iki ülkede savaş var ithalatı başka ülkelerden yapalım dediğinizde bu kez yükselen fiyatlar nedeniyle ithalata daha fazla döviz ödemek zorundasınız. Çözüm, ülkenin tarım potansiyelini üretimle değerlendirmek. İthalat politikasından vazgeçerek üretim odaklı politika uygulamaktır." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin tarımda ithalat ve ihracat verilerini şöyle paylaştı:

"Türkiye, 2021 yılında Rusya'dan 4.3 milyar dolar, Ukrayna'dan 1.5 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. İthalatta üçüncü sırada ise 1.4 milyar dolar ile Brezilya var.

Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatında ilk sırada Irak, ikinci sırada Almanya var. Rusya ise 3.sırada. Irak'a ihracat 2.8 milyar dolar, Almanya'ya 1.7 milyar dolar ve Rusya'ya yapılan ihracat 1.6 milyar dolar.

Ürün bazında bakıldığında ise en fazla ithal edilen ürün buğday. Türkiye, 2021'de 8.4 milyon ton buğday ithalatına 2.5 milyar dolar ödedi. İkinci sırada 2.5 milyon ton ile soya ithalatı var. Soya ithalatına ödenen döviz yaklaşık 1.4 milyar dolar. Üçüncü sırada ise 897 bin ton ithalatla ham ayçiçeği yağı var. Ham ayçiçeği yağına ödenen döviz yaklaşık 1.2 milyar dolar. Türkiye 2021'de 1 milyon 490 bin ton kepek ithalatına 342 milyon dolar ödedi. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ilk üç ürünün ise fındık, un ve makarna olduğunu belirtelim."

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