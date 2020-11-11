Dünya yazarı Ulagay: Türkiye ekonomisinin uçurumun kenarına geldiği noktada çıkış yolunu bugüne kadar kimin tıkadığı aslında belli ama onu görevden alacak kimse yok

Dünya gazetesi yazarı Osman Ulagay, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alınması, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin olarak, "Türkiye ekonomisinin uçurumun kenarına geldiği noktada çıkış yolunu bugüne kadar kimin tıkadığı aslında belli ama onu görevden alacak kimse yok" görüşünü savundu.

Ulagay, "Ülkemizin her konuda tek seçicisi olan makamın tercihiyle TCMB başkanılığına getirilmiş olan Murat Uysal’ın bir gece ansızın bu görevden alınmasına ve yerine AKP’nin kurduğu 64. ve 65. TC hükümetlerinde Maliye Bakanlığı yapmış olan Naci Ağbal’ın getirilmesi üzerine ne düşündüğümü soran birkaç yakınıma, Maliye Bakanlığı’nda yetişen bir bürokrat olan Ağbal’ın son yıllarda TCMB başkanlığına getirilenlerden farklı bir ekole mensup olduğunu ve onun şimdi bu göreve getirilmesinin taşların yerinden oynamasına yol açabileceğini söyledim. Pazar akşamı Berat Albayrak’ın istifa ettiği haberini duyunca da fazla şaşırmadım. Nasıl oldu bilmiyorum ama birileri ekonominin tehlikeli bir çıkmaz sokağa girdiğini tek seçiciye anlatmış ve onu ikna etmişti herhalde." ifadesini kullandı.

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