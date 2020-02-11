Dünya yazarı Şeref Oğuz: Tarımda kendi hazinemizin dilencisi olduk

Dünya yazarı Şeref Oğuz, "Tarım, sanki utanılacak bir şeymiş gibi, “Efendim zengin olmak için bilişim teknolojilerinde üretici olmak bize yeter' gibi fantezilere saplanıyoruz. Tarımda kendi hazinemizin dilencisi olduk" düşüncesini dile getirdi.

Oğuz, "Bilişimde üretici olmak; iyi fikirdir ancak bitleri baytları yiyemezsiniz. Bir ülkede güçlü sanayi mutlaka olmalı fakat yalnızca makineler ile çocuklarınıza sofra donatamazsınız. Silahla vatanı korursun ama içecek suya da ihtiyaç duyarsın." görüşünü savundu.

Oğuz, "Tarımda kendi hazinemizin dilencisi olduk. Kendine yeter ülke idik, şimdi dışa bağımlı olduğumuz yığınca alan var. Cennet vatan eğer üretmez isen cinnet vatan oluverir." ifadesini kullandı.

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