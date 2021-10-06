Dünya yazarı Şeref Oğuz: Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi'ni terk eder etmez fiyatlar, zincir marketlerin etiketlerine yaklaştı, hatta aştı

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "fiyatlar uygun" dediği Tarım Kredi Kooperatifleri'nde fiyatların zincir marketleri aştığını ifade etti. Oğuz "Cumhurbaşkanı Tarım Kredi marketini terk eder etmez, fiyatları; diğer zincirlerin etiketlerine yaklaştı, hatta aştı bile… Tarım Kredi marketinde 104 lira tutan ürünler BİM ve Migros’ta 96 TL tutuyor" dedi.

Oğuz, sorunun kaynağının marketler olamadığını ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Marketler; tedarik zincirinin son halkasını oluşturuyor. Ürünlerin marketlerde tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm aşamalarda (hammadde, enerji, işçilik, lojistik) maliyetleri azaltmanın yolunu aramalı. 2 yıl önce gıda çadırları kurduk; şimdi onlar geri geldi ve çadırı 500 metrekareye güncelledik.

KÖK SORUN başka yerde, biz cevabı başka yerde arıyoruz. Ucuzluğu katledildiği cinayet mahalli marketler değil, tarladan çatala uzanan zincirdeydi oysa… Neticede dilimizde “5 zincir marketin” fahiş fiyatları varken, elimizde “6’ncı zincir marketin” fahiş fiyatları da olacak…"