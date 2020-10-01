Dünya yazarı Özatay: Potansiyelimizde büyürken cari fazla vermek kulağa çok hoş geliyor ama nasıl olacak?

Dünya yazarı Fatih Özatay, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdiği yazısında programın içsel tutarlılık sorunu olduğunu belirtti.

Özatay, "Birincisi şu: Türkiye, belli bir düzeyin üzerinde büyürken hep cari işlemler açığı veren bir ülke. Bunun arkasında önemli sorunlar yatıyor; bir kısmı da yapısal bu sorunların. Birincisi, tasarruf oranımız düşük; gelişmiş ülkelerin yatırım-GSYH oranlarının ortalamasının altında bir yatırım-GSYH oranımızı dahi karşılamaktan çok uzak. İkincisi, uzun bir süredir, tasarruflarımızın yetersiz olması nedeniyle dışarıdan bolca borçlanarak yaptığımız yatırımlar daha çok üretken olmayan inşaat sektöründe gerçekleşti. Üçüncüsü, on yılı aşkın bir süredir verimlilik düzeyimiz artmıyor. Dördüncüsü, enerji ithalatçısıyız. Beşincisi, yüksek teknolojili ürün üretimimiz ve ihracatımız çok düşük düzeylerde" diye yazdı.

Üç yıl içinde hedeflerin nasıl gerçekleştirileceğinin belirsiz olduğunu kaydeden Özatay, "Oysa açıklanan programa göre 2023 yılında yüzde 5 büyüyeceğiz ve cari işlemler hesabımız GSYH’nin yüzde 0.1’i kadar fazla verecek. Üç yıl içinde bu sorunlarımızı nasıl çözeceğiz de büyürken cari fazla veren bir ülkeye dönüşeceğiz? Potansiyelimizde büyürken -yüzde 5’in biraz altı diyelim- cari fazla vermek kulağa çok hoş geliyor ama nasıl olacak? Programda nasıl olacağına dair pek bir şey yok, nasıl yerine temenniler var; mesela petrol ve doğalgaz keşifleri gibi" yorumunda bulundu.

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