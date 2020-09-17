Dünya yazarı Özatay: Kredibilite yoksa, para politikası etkinliğini yitiriyor

Dünya yazarı Fatih Özatay, Merkez Bankası’nın (MB) karmaşık mekanizmalarla piyasaya fon aktarması yerine, tek bir faizden fon aktarması gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla ortalama fonlama faizi (bankalara verdiği çok kısa vadeli borcun ortalama faizi) denilen bir kavrama ihtiyaç kalmayacak ve bankaların kendi aralarında yaptıkları işlemlerde ortaya çıkan faiz (piyasa faizi) ilan edilen repo faizine “milim” yakın bir düzeyde belirlenecekti. Bu faiz de mevduat ve kredi faizini etkiyecekti. Böylelikle mesaj net olacaktı. MB mevduat ve kredi faizlerinin düşmesini istiyorsa tek bir faizi düşürecek, yok yükseltmek istiyorsa tek bir faizi artıracaktı" diye yazdı.

Özatay şöyle devam etti: "Bunu önermemin nedeni, MB’nin önemli ölçüde kredibilite kaybetmiş olmasıydı. Enflasyonla çok da fazla ilgilenmediği yaygın bir kanıydı. Öyle ya, hedef yüzde 5 iken son birkaç yıldır enflasyon iki haneli düzeylerde geziniyordu. MB’nin kredibilitesi hepimiz için önemli. Çünkü kredibilite yoksa, para politikası etkinliğini yitiriyor. Bunu toplum olarak daha yüksek enflasyon ve kur olarak hepimiz çekiyoruz. Üstelik eninde sonunda piyasada faiz yükseliyor ama “gereğinden fazla” yükseliyor."