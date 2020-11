Dünya yazarı Özatay: Faiz artırmaktan kaçınıldığı izlenimi ortadan kaldırılmalı

Dünya yazarı Fatih Özatay, Merkez Bankası’nın politikalarında bazı adımlar atılsa da gerekenin oldukça uzağında kalındığını belirterek, madde madde yapılması gerekenleri özetledi.

Özatay, “Vaktiyle önerdiğim programı madde madde belirterek ve her madde için neler yapıldığını/yapılmadığını vurgulayarak devam ediyorum. Enflasyonla mücadelede samimi olunduğu gösterilmeli. Faiz artırmaktan kaçınıldığı izlenimi ortadan kaldırılmalı. TCMB, karmaşık mekanizmalar yerine tek bir faizden piyasayı fonlamalı.”: “Sözde” politika faizi artırıldı ama “gerçek” politika faizi, “sözde” olanından 1 puan daha yüksek. Yine farklı faizlerden piyasa fonlanıyor; bu da her an alınan kararın gevşetilebileceği izlenimini veriyor. İyi değil” diye yazdı.

