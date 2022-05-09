Bakan Varank: ENAG enflasyonu tıpkı İTO gibi her ayın 1’inde açıklayabilir

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, köşesinde Enflasyon Araştırma Grubu'yla (ENAG) ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kendisini arayarak ENAG'ın TÜİK'le aynı anda enflasyon oranını açıkladığını belirttiğini ve "ENAG, öğretim üyelerinin kurduğu sivil bir inisiyatif ve resmi bir vasfı yok. Tıpkı İTO gibi her ayın 1’inde açıklayabilir." dediğini aktardı.

Oğuz köşesinde yüksek seyreden enflasyon oranlarını da değerlendirdi. Oğuz "hükümetin enflasyonu indirme niyeti var mı?" diyerek "Aslında var… Olmalı da… Fakat zamanı değil. Zira ufukta sandık var ve ekonomik açıdan enflasyonla mücadele doğru bir karar olsa da siyaseten intihara eşdeğerdir. Zira enflasyonla mücadele; acı reçetedir, kemer sıkmadır, ücret dondurmak, külfeti tüm toplumun sırtına yüklemektir." diye yazdı.

Oğuz, "Seçim sürecinde bunları yapan bir hükümet, enflasyonu düşürmüş fakat kendini de sandığa gömmüş olacaktır. Bu yüzden enflasyonla mücadele; “söylem” düzleminde devam ederken, “eylem” konusunda kayda değer adım atılamaz, atılmıyor, atılmayacak.

Peki, enflasyonun bir tavanı var mı? Bu, hangi ülkede, hangi koşullarda ve ekonominin hangi dinamiklere dayalı olduğuna bağlıdır. Eğer Peru, Bolivya, Arjantin, Venezuela gibi pek çok parametresi felç ülkelerde iseniz, gökyüzü limittir ve binlere milyonlara dahi varabilir." dedi.

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