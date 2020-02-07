Dünya yazarı Oğuz: Müteahhitlerin çoğu 2 yıldır kredi taksiti ve faizi ödeyemedi

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, Türk müteahhitlerin içeride ve dışarıda zor zamanlar yaşadığını yazdı. Oğuz çoğu müteahhitin son 2 yıldır kredi taksiti ve faiz ödeyemediğini belirtti.

Oğuz, "İçerideki durgunluk yüzünden dışa açılanlar olduğu gibi borcunu çevirmek için sabreden ve işlerin yeniden açılacağı zamana dek ayakta kalmaya gayret edenler var. Bir müteahhidimiz, bu durumu; 'canlı taklidi yapıyoruz' diye özetliyor. Taahhüt dünyasında Çin’den sonra ikinci durumdaki Türk müteahhitleri, içeride ve dışarıda zor zamanlar yaşıyor. Yabancı müteahhitlik alanında %40 daha az ihale alırken, gelirleri %20 azaldı. İçeride ise gayrimenkul sektöründeki durgunluk kirpi sendromu oluşturdu" ifadesini kullandı.

Oğuz yazısında şunları kaydetti:

Borçların beklediği yer; bankalar… Çoğu son 2 yıldır kredi taksiti ve faiz ödeyemedi. Bir bakıma bankalar, müteahhitlerin borçlarını yüzdürüyor. Ekspertiz değerinin yarısına dahi satış yok. Taahhütler dâhil hiç kimse kamudan para alamıyor. Bu durumda canlı taklidi yaparak oyunda kalmaya, defnedilmemeye gayret ediyorlar.

Sektör STK’ları sorunlarını söyleyemiyor ama söyleniyor. Görünen o ki mevcut sistemi sürdürmenin imkânı kalmadı. Müteahhitliğin tanımından gayrimenkul sektörünün dinamiklerine dek her şeyin sil baştan düşünülmesi gerekiyor.

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