Dünya yazarı Oğuz: Hiperenflasyon dahi aklımızı başımıza getirmeyecekse daha ne gibi bir bedel ödemeliyiz ki akıllanalım?

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, yıllık yüzde 54,44'e yükselen enflasyon oranlarını değerlendirdi. Oğuz "Hükümet enflasyonu ya küçümsemek veya yok saymakla çözüleceği saplantısında…" dedi. Oğuz "Savaşın gölgesinde hiperenflasyon kıskacında ekonomimiz" başlıklı yazısında şöyle dedi:

"Sorun şu ki hiperenflasyon, dış politikada doğru kararlar dahi oluştursak, uygulamak için gereken gücü azaltıyor. Düşük Kur Yüksek Faiz modelini tam deneyecek zamanı bulduk sanki Korona dahi çekip gitmeden gelen savaş, içeride 90 milyonu ekonomi kobayı gibi kullanmamıza engel olmamış.

Ekonomik kobay derken, iktisat biliminin öngördüğü adımların dışına çıkıp 'ben heterodoksum' diyenler, hiperenflasyon karşısında dahi bu hatalı karardan dönmüyor, dönemiyor, 'faiz inecek dertler bitecek' türküsünü dillerinden eksik etmiyor.

Hiperenflasyon dahi aklımızı başımıza getirmeyecekse daha ne gibi bir bedel ödemeliyiz ki akıllanalım?"

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