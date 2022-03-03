Dünya yazarı Oğuz: Ekonomide en kötüyü henüz görmedik; hiperenflasyon başımızı kaldırmamıza izin vermeyecek

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, Rusya-Ukrayna savaşına işaret ederek ekonomide "en kötünün" henüz görülmediğini ifade etti. Oğuz "Zira hiperenflasyon süreci başımızı kaldırmamıza izin vermeyecek. Ham petrol 108 dolar, Brent petrolüm varil fiyatı 110 dolar. Bu seviyeler zirve olur mu? Putin; 150 dolar’a kadar zorlayacaktır." dedi.

Oğuz, yaşanan küresel gelişmelere karşı Merkez Bankası'na ilişkin "Faiz artırmayı deneyecektir" diyerek, mevcut negatif reel faizin sürdürülemez olduğuna işaret etti.

Mart ayına ilişkin ise Oğuz "Rusya-Ukrayna arasındaki yüksek gerilimin etkileri devam edecek. Başımızdaki enflasyonla mücadele etmediğimiz için enflasyondaki küresel tırmanışı izleyeceğiz. Yeni müjdeler ve paketler gündemde olacak. Zor zamanlar için alternatif tüm kaynakların hareket ağırlığının artacağı bir dönemde olacağız. Bu dönem yönetildiği takdirde hasarımız sınırlı kalır. Yönetilmediği oranda ise ek fatura koyulacak önümüze" ifadelerini kullandı.

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