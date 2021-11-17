Dünya yazarı Oğuz: Dolar çift haneli rakamlara demir attı; seçim ekonomisi fiyatlanıyor

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, "Bu zamanda faizle oynamak, ateşle oynamaya eşdeğer" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Oğuz, iktidarın verdiği güçle, ekonomi yönetiminin finans sistemine, bankalara ve piyasaya meydan okuduğunu ifade ederek "Mali disiplin sağlamadan, enflasyonun hızı kesilmeden faiz oranları düşürülmeye çalışılıyor. Böyle bir ortamda da liradan kaçış hızlanıyor, dolarizasyon tırmanırken kırılganlığımız artıyor" dedi.

Doların çift haneli rakamlara demir attığını ve bundan sonra da çift hanelerde fiyatlanacağına işaret eden Oğuz, "Belli ki 10’lu düzlemde tırmanışını, 11, 12 13… sürdürecek. Üstelik şimdi, seçim ekonomisi fiyatlanıyor." dedi.

"Enflasyon bütün belaların anasıdır" diyen Oğuz yazısında şöyle dedi:

"Enflasyonla topyekûn mücadele programı hazırlanmalı. Gerçekçi tespit, kapsayıcı çözüm ve güvenilir uygulayıcı elinde, enflasyon külfetini bir kesimin diğerinin sırtına aktarmasını önleyecek yöntemler gerekiyor. Fakat sorun şu ki seçim ekonomisinde bu uygulanmaz."