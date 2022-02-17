Dünya yazarı Oğuz: Bugün Merkez Bankası faiz indirse ne olur, pas geçse ne olur; neredeyse hiçbir şey

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına ilişkin olarak "Bugün PPK faiz indirse ne olur, pas geçse ne olur? Söyleyeyim, neredeyse hiçbir şey… Mart’a kadar 'indirime mola' sözü verilmişti ama bu sözlerinde durmasalar da gam değil. Zira faizin piyasayla ilgisi neredeyse kalmadı gibi. Eğer yine inerse Merkez’in; bankaları daha düşük faizle fonlamasına yarar" dedi.

Faizin artan kur ve enflasyon oranlarıyla eski öneminin kalmadığını ifade eden Oğuz "Yüksek enflasyonla birlikte eski fiyakası kalmadı. Yatırımcı faize değil kur ve enflasyondan korunmaya bakıyor artık. Şu anda politika faizi yüzde 14 düzeyinde ama piyasada mevduata yüzde 20-22, krediye; yüzde 30-35 faiz uygulanıyor. Kısaca artık kim takar Yalova kaymakamını" görüşünü dile getirdi.

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