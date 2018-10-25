Dünya yazarı: Merkez Bankası bugünkü toplantısında faiz artırmaz, çünkü...

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, bugün toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda faiz artışı yapılamacağını kaydetti. Aktaş bunu, "Şimdiye kadar yüzde 24 düzeyinde oluşan ortalama fonlama maliyeti piyasa faizinin öyle çok da altında değil" sözleriyle gerekçelendirdi

Aktaş'ın "Faiz artışını gerektiren koşullar yok" başlığıyla (25 Ekim 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir önceki toplantısını 13 Eylül’de yapan ve bu toplantıda haftalık repo ihale faiz oranını yüzde 17.75’ten yüzde 24’e çıkaran Merkez Bankası’nın bugünkü toplantıda bir faiz artırımına gitmesi beklenmiyor.

Beklenmiyor, çünkü Merkez Bankası’nın ekim ayında şimdiye kadar yüzde 24 düzeyinde oluşan ortalama fonlama maliyeti piyasa faizinin öyle çok da altında değil. Hatta oranların birbirine eşit olduğu bile söylenebilir.

Piyasada kısa vadeli mevduata Merkez Bankası’nın fonlama maliyetinden daha yüksek faiz uygulayan bankalar var ama tüm bankalar bazında bütün mevduatın ortalama faizi yüzde 24.11 düzeyinde. Bu oran 12 Ekim’deki durumu gösteriyor.

Dolayısıyla piyasadaki faizle Merkez Bankası faizinin hemen hemen aynı düzeyde bulunması ve bundan daha önemlisi piyasada faizin yukarı gideceğine ilişkin bir beklenti olmaması Merkez Bankası’nın elini güçlendiriyor.

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