Dünya yazarı Lafçı: Bu operasyonla hem ülkenin rezervleri eritildi hem de para birimindeki değer kaybının önüne geçilemedi

Dünya gazetesi yazar Emrah Lafçı, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin kaleme aldığı yazısında, Merkez Bankası Başkası Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamasına ilişkin olarak, "Ortada 128 milyar dolar tutarında bir kayıp yok. Bu paranın hangi amaç güdülerek hangi tarihlerde hangi kurdan satıldığının anlaşılamamış olmasından kaynaklı bir şeffaflık problemi var. Bu paranın piyasaya sürülmesi dolayısıyla kurun baskılanması ve dövizlerin düşük fiyattan satılması ve aradaki kur farkından kaynaklı yaratılan bir kamu zararı var. Defalarca sorulmasına rağmen önceki Merkez Bankası başkanları bu yöntemi kamuoyuna açıklamadılar. Hatta Merkez Bankasının bir kur hedefi yok, bu yüzden böyle satışlar marifetiyle kuru belli bir seviyede tutmuyoruz açıklaması yaptılar. Ama biz net bir şekilde gördük ki 6.85 gibi belirli seviyelerde kur bir büyük oyuncu tarafından uzunca bir süre sabit tutuldu" dedi.

Lafçı, "Bugün baktığımızda kuru dizginlemek için girilen bu uğraş pek sonuç vermişe benzemiyor. Reel kur üzerinden de baksak, nominal kur üzerinden de baksak TL tarihi düşük seviyelerinde. Yani bu operasyonla hem ülkenin rezervleri eritilmiş hem de para birimindeki değer kaybının önüne geçilememiştir. Bu operasyonun en net ve büyük sonuçlarından biri de budur" görüşünü savundu.

Lafçı, yazısında "Her ne kadar bazen yanlış taraflarından tutulmuş olsa da rezerv tartışmasının sürekli gündemde tutulmasını çok olumlu karşılıyorum. Bu, her şeyden evvel; “biz yaptık oldu, o anda öyle gerekiyordu öyle yapıldı” şeklinde son yıllarda çokça karşımıza çıkan yaklaşıma karşı bir duruşun simgesi haline gelmiştir. Başta muhalefet olmak üzere bu konuyu gündemde tutan ve üstüne giden toplumun bütün katmanlarını tebrik etmek gerekir" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan 128 milyar dolar açıklaması: Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değil