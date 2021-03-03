Dünya yazarı Kerim Ülker: Rus ve Hintli zenginler Türkiye'ye hem yatırıma, hem yaşamaya geliyor

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Türkiye'nin siyasi olarak ilişkilerinin iyi seyretmediği ülkeler arasında yer alan Hindistan'ın 3 önemli milyarderinin 3 Türk şirketiyle işbirliği yaptığına dikkat çekerek, "Her 3 satın almada milyarderlere ait firmaların olması dikkat çekici. Zira geçen hafta Hindistan basınında çıkan bir haber, Hintli zenginlerin Türkiye’ye odaklandığını ifade ediyor. Hindistan’ın en güçlü yayınlarından Times of India’da çıkan haberlerde Hintli milyonerlerin yatırım yoluyla ikamet değişikliği ve vatandaşlık için ülkeyi terk ettikleri duyuruluyor. 2019’a kıyasla 2020 yılında Hintli zenginlerin ülkeyi terk etme oranında yüzde 62.6’lık artış gözlemlendiğini yazan gazete, tercih edilen ülkeler arasında Kanada, Portekiz, Avustralya, Malta, ABD, İngiltere ve Türkiye’nin olduğunu vurgulamış." diye yazdı.

Son 1 yıla bakıldığında Hindistan, Çin ve Rusya uyruklu kişilerin vatandaşlık nedeniyle emlak alımı yaptığını belirten Kerim Ülker, "Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımcı sayısı yıl geçtikçe azalıyor. Bunun yerini de gayrimenkul alıyor. Dünyanın hemen hemen her ülkesine konut satar hale gelen Türkiye, sadece orta gelirli yabancıların değil, zenginlerin de ilgisini çekiyor. Bir anlamda Rus oligarklar ve Hintli boligarklar, yatırım ve yaşam için Türkiye’ye göz kırpıyor. Hint medyasının bahsettiği milyoner göçü de bunun en açık göstergesi." ifadelerini kullandı.

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