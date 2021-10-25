Dünya yazarı Kerim Ülker: Büyükelçileri 'istenmeyen adam' ilan edilen ülkeler, Türkiye'nin en büyük ticari partnerleri arasında

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını talep eden 10 ülke büyükelçisine yönelik "istenmeyen adam" söyleminin ekonomik yönünü değerlendirdi. Ülker, söz konusu ülkelerin Türkiye'nin ticaretinde önemli yere sahip olduğunu ifade etti. Ülker "10 ülke Türkiye’nin en büyük ticari partnerleri arasında. Türkiye’ye yatırım yapan yabancı şirketlerin büyük kısmı işte bu 10 ülke arasında yer alıyor" dedi.

Ülker, Türkiye İhracat Meclisi'nin rakamlarını aktararak, Türkiye'nin bu yılın 8 aylık döneminde toplam 310 milyar dolarlık ihracat ve ithalat yaptığını ve söz konusu ülkelerin bunun 70 milyarını oluşturduğunu aktardı. Ülker, Türkiye'nin söz konusu dönemde, bu ülkelere 140 milyar dolarlık ihracat yaptığını da ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"En fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında açıklamada bulunan ülkeler önemli paya sahip. Bu ülkelere yapılan ihracat 35 milyar 680 milyon dolar. Almanya 12.4 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, ABD 9.1 milyar dolarla genel ülke sıralamasında 2’nci. Fransa, Hollanda, Kanada, Danimarka ilk 50 ülke arasında yer alıyor"

10 ülkenin dış ticaretteki payı kadar, yatırımları da aslında dikkat çekici rakamlara sahip.

Türkiye'ye en fazla yatırım Avrupa'dan gelirken, yıllar itibarıyla bu bölgeden gelen yatırımların toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 60 ile 87 arasında değişti.

2004, 2006, 2007, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülke unvanının sahibi olan Hollanda, tek başına 165 milyar dolarlık yatırımın yüzde 16’sını kendisi karşıladı."