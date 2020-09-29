Dünya yazarı Fatih Özatay: Aktif rasyosunun tümden terk edilmesi yararlı olacak

Dünya yazarı Fatih Özatay, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) indirime gittiği aktif rasyosunu konu aldığı yazısında, "Kredi genişlemesini daha da hızlandırmak ve özellikle özel bankaları da sahaya sürebilmek amacıyla “aktif rasyosu” olarak adlandırılan bir uygulama başlatıldı. BDDK bu orana (Türkçesi yokmuş gibi rasyo deniliyor nedense) bir alt sınır koydu ve bankaların bu alt sınırın üzerinde kalmalarını istedi. Oranın hesaplandığı denkleme göre bunun temel yolu kredi artışına gitmekten geçiyor" diye yazdı.

Özatay, aktif rasyosunun kaldırılması gerektiğini belirterek, "Türkiye’de Finans sisteminde istikrarı sağlamak görevi ağırlıklı olarak BDDK’da bir ölçüde de TCMB’de. Kısacası, finans sisteminde istikrarı sağlamakla yükümü olan bir kurum ileride finans sisteminin başına dert açabilecek bir uygulama başlattı. Bir buçuk ay önce bu karar biraz gevşetildi, dün de gevşeme yolunda bir adım daha atıldı. Uzun sürecek kademeli bir normalleşme yerine bu uygulamanın tümden terk edilmesi yararlı olacaktır" dedi.

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