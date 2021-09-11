Dünya yazarı Emrah Lafçı: Kavcıoğlu bir kumar oynadı fakat tutmadı

Dünya gazetesi yazarı Emrah Lafçı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nda "para politikası belirlenirken, "manşet enflasyon değil, çekirdek enflasyon referans alınır" söylemine ilişkin olarak "Hatırlayacaksınız Başkan Kavcıoğlu daha önce politika faizinin gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde olacağına ilişkin taahhütte bulunmuştu. Böyle bir taahhütte bulunması başlı başına bir hataydı" dedi. Lafçı, Kavcıoğlu'nun bir kumar oynadığını ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Başkan bir kumar oynadı fakat tutmadı. Şöyle ki; malumunuz politika faizi yüzde 19 seviyesinde. Başkan, politika faizimiz enflasyonun daima üstünde olacak derken umudu ve beklentisi enflasyonun yüzde 19’un üstüne çıkmaması yönündeydi. Şimdi şartlar değişti, Başkan’ın beklentisi boşa çıktı. Yıllık enflasyon yüzde 19.25 olarak açıklandı.

Durum böyleyken, Başkan bu hafta manşet enflasyona değil de çekirdek enflasyona vurgu yaparak yukarıda bahsettiğim taahhüdünü yerine getirmeyeceğinin sinyalini verdi.

Bir kere her şeyden önce gerçekleşen enflasyonla faizleri ilişkilendirmesi Başkan’ın ilk hatasıydı. Ama madem bir kere bu taahhütte bulundu bundan geri dönmesi de ikinci hata oldu.

Velhasıl Başkan’ın açıklamasından sonra faizlerde bir artırım gelmeyeceği hatta belki de erken bir indirim gelebileceği beklentisiyle dolar talebi arttı ve yine dolar kuru 20 kuruş birden yükseldi."