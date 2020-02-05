Dünya yazarı Alaattin Aktaş:  Nasıl oluyor da faiz düşerken enflasyon yükseliyor!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, faiz gerilemeye devam ederken enflasyonun yükselmeye başladığında dikkati çekti. Aktaş, “Faizin hızla indirildiği dönemde yıllık enflasyonda da belirgin bir düşüş gözlendi. Ama "ufak" bir ayrıntı vardı. Enflasyonun bu dönemde baz etkisi sayesinde düşeceği zaten aylar öncesinden belliydi.Daha önce de yazdığımız gibi bazıları gol pası kıvamında ‘Faiz aşağı çekildikçe enflasyonun da ineceğini söylüyordunuz ve gerçekten de faiz düşürülünce enflasyon da geriledi, ne diyorsunuz’ şeklinde sorular icat etmeye başlamışlardı.” İfadesini kullandı.

Aktaş yazısında şunları kaydetti:

Enflasyon daha da yükselebilir

Dün de yazdık. Geçmiş yıl eğilimlerine dayandırdığımız varsayım bu şubatta yıllık TÜFE artışının daha da yüksek gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Aslında bu durum yılın tümü için geçerli sayılır. Bu yılki TÜFE artışı öyle varsayıldığı gibi yüzde 8'lerde tutulamayacak ve en iyi olasılıkla yüzde 13 dolayında gerçekleşecek.

Biz bir yandan ılımlı da olsa faiz indirimine devam eder ve halen yüzde 11.25 düzeyinde bulunan politika faizini (ocaktaki yüzde 11.20 ortalama fonlama maliyeti) daha da aşağı çekersek faiz düşerken enflasyonun da düşmediği, hatta tam aksine arttığı gerçeğini bir kez daha yaşamış oluruz.

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