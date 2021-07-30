Dünya yazarı Aktaş: Yüzde 14.1 enflasyonu başarı sayacağız ancak yıl sonu için açıklanan ilk hedef yüzde 5.4'tü

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı yılın 3. enflasyon raporunu köşesinde değerlendirdi. Aktaş, enflasyon hedefinin yıl sonu için yüzde 12.2'den 14.1'e yükseltildiğini hatırlatarak "Bu oranda kalabilmek, ikinci altı aydaki artışı yüzde 5.21'de tutmakla mümkün. Temmuzda beklenen yüzde 1.5-2.0 dolayındaki artış ve ekimin klasik yüzde 2 dolayındaki oranı dikkate alınırsa bu pek kolay değil" ifadesini kullandı.

Aktaş, 2021 yılı için ilk enflasyon hedefinin yüzde 5,4 olduğunu söyleyerek şöyle yazdı:

"Değerlendirmeyi genellikle içinde bulunduğumuz dönemin oranından ya da yıl bitmeden önce oluşabilecek muhtemel oranlardan yola çıkarak yaptığımız için yüzde 14.1’i başarı olarak göreceğiz. Öyle ya, mevcut oran olan yüzde 17.5’e göre yüzde 14.1 başarı sayılır.

İyi de biz bu tahmine nereden geldik, bir de böyle bakmak gerekmez mi?

Merkez Bankası 2021 yılı TÜFE tahminini ilan etmeye 2019’un enflasyon raporlarıyla birlikte başladı. İlk ilan edilen tahmin kaç biliyor musunuz; yüzde 5.4!

Merkez Bankası 2019’un dört enflasyon raporunda ve 2020’in ilk iki raporunda bu oranlara sadık kalmış. Oran geçen yılın üçüncü raporunda yüzde 6.2’ye, dördüncü raporda yüzde 9.4’e yükseltilmiş. Bu yıl açıklanan ilk enflasyon raporunda da 2021 TÜFE artışının hala yüzde 9.4 olarak beklendiğini görüyoruz.

Tahmin ikinci raporda yüzde 12.2 oldu ve nihayet dün açıklanan raporda yüzde 14.1’i gördük.

İşte sorumlusu aranan tablo budur!

Ve öyle bir hale geldik ki neredeyse Merkez Bankası dışında herkes bu sapmadan sorumlu!

Bir tek vatandaşlar kaldı henüz eleştiri okları yöneltilmeyen. Ama yakındır; bir süre sonra 'Az tüketseydiniz enflasyon böyle tırmanmazdı' diye vatandaşa yüklenildiğini de görebiliriz."

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