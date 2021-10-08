Dünya yazarı Aktaş: Yüksek kuru gören vatandaş döviz sattı

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra vatandaşların sattığı döviz mevduatlarına değindi. Aktaş, yüksek kuru gören vatandaşın döviz sattığını ifade ederek "Döviz tasarruf edenlerin çok büyük bir kısmı kur hareketleri karşısında adım atmamayı tercih etmekle birlikte kurdaki dalgalanmadan yararlanacak şekilde alış-satış yapanlarda artış var. Son faiz kararıyla kur yükselince vatandaş 5 milyar dolara yakın satış yaptı" dedi.

Aktaş, faiz indiriminden yararlanan kesimleri değerlendirdiği yazısının yurt içi yerleşikleri ele aldığı bölümde şunları kaydetti:

"Merkez Bankası verilerine göre mevduat ve katılım bankalarında 17 Eylül’de toplam 265.2 milyar dolar döviz mevduatı bulunuyordu. Tutar, bir hafta sonra 24 Eylül’de 263.3 milyara geriledi. 1.9 milyar dolarlık bir azalma olmuştu.

Mevduat hesaplarında da bu azalmanın ne kadarının faiz kararından önce, ne kadarının daha sonra gerçekleştiği bilmek zor.

Ama döviz hesaplarındaki azalma sonraki hafta daha da hızlandı. 24 Eylül-1 Ekim haftasında döviz hesaplarındaki azalma 3 milyar doları aştı.

Böylece döviz hesapları son iki haftada tam 4.9 milyar dolar azaldı.

Belli ki bazı tasarruf sahipleri artık daha ucuza aldıkları dövizi kur yükselince satmayı tercih ediyor. Dövizi alıp yastık altına koyarak ya da bankaya yatırarak tümüyle unutan ve kur hareketlerine karşı yalnızca hesaben elde ettiği karla yetinenler hala ağırlıkta olmakla birlikte kurdaki bu dalgalanmalardan yararlanmaya yönelenlerin varlığı da dikkat çekiyor."