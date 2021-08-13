Dünya yazarı Aktaş: Yok yok, Merkez Bankası enflasyonun düşmesini istemiyor

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 19'da sabit tuttuğu karara ilişkin köşesinde "Yok yok, MB enflasyonun düşmesini istemiyor! Faiz düşünce enflasyon da düşeceğine göre, faizi sabit tutan Merkez Bankası enflasyonun gerilemesine engel mi çıkarmış oldu?" dedi.

Aktaş, "Düşük faiz düşük enflasyonu getirir mi, diyelim getirir" diyerek şöyle yazdı:

"Merkez Bankası dün faizi düşürüp enflasyonun gerilemesine katkıda bulunabilir miydi, hiç kuşku yok; ama Merkez Bankası faizi yüzde 19’da sabit tutmayı tercih etti.

Sahi Merkez Bankası niye böyle yaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söyledikleri, teorisi mi doğru değil, yoksa Merkez Bankası başına buyruk davranarak enflasyonun düşmesini önleyecek bir politika mı izliyor?

İyi de Merkez Bankası’nın temel görevi de fiyat istikrarını sağlamak değil mi?

Merkez Bankası temel görevinden uzaklaşacak bir yola girer mi, bindiği dalı keser mi?

Ya da faiz düşürmek enflasyonla mücadelede doğru bir seçenek değil mi, bu mu çıkıyor ortaya."

Aktaş, Merkez Bankası kendi enflasyon tahminlerine güvense faizi düşürürdü diyerek yazısına şöyle devam etti:

"Şimdi enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 14.1’e ineceğini, hele hele önümüzdeki yıl yüzde 7.8 olacağını kim inandırıcı buluyor ki. 2022 sonunda enflasyonun yüzde 8’lerde kalacağına ikna olsanız şimdi bu faizle elinizdeki tüm birikimi bankaya yatırmaz mısınız...

Eğer Merkez Bankası kendi tahminine güveniyor, onun arkasında durabiliyor olsaydı dün faizi yüzde 19’da tutmaz, en az birkaç puanlık indirime giderdi."

Yazının tamamı için tıklayın