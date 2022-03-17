Dünya yazarı Aktaş: Vatandaş yüzde 15 faiz için 'yeter artık' derse ne olacak?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bankalarca mevduata uygulanan yüzde 15'lik faizin enflasyona göre "düşük" olduğunu ifade ederek "Pek bankada vadeli hesaplarda yaklaşık 1 trilyonu olan vatandaş, yüzde 15 net faiz için 'Yeter artık' derse ne olacak?" diye sordu.

Mart'tan itibaren fiyatlarda hiç artış görülmese bile enflasyonun yüzde 16,45 düzeyinde gerçekleşeceğini belirten Aktaş, kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında da gerileme yaşanacağına işaret etti. Aktaş şunları yazdı:

"KKM uygulamasının başlamasından bu yana üç ay geçti ve ulaşılan tutar bu. Artık bundan sonra KKM tutarının şimdiye kadarki hızda artması da pek beklenmez.

Bir milyar TL bile uyansa... Çok dikkatli olma zamanıdır. Bakın bankalarda vatandaşın 3.5 trilyonu, şirketlerin 1.8 trilyonu var. Bu tutarın TL kısmına bakalım, gerçek kişiler ve şirketler toplamında 2 trilyon liradan söz ediyoruz.

Bu 2 trilyonu da küçültelim. Gerçek kişilerin vadeli olarak tuttukları paraya bakalım, 976 milyar lira. Yani hani şu girişte belirttiğimiz yüzde 15 dolayında net faiz var ya, işte o faizle tutulan, tutulmak zorunda kalınan para bu. Yaklaşık bir trilyon lira...

Enflasyon bugün için yüzde 54, yıl sonunda en iyi ihtimalle yüzde 30-35 arası... Bu bir trilyon liraya layık gördüğünüz faiz kaç; net yüzde 15.5 dolayı.

Gel her gün enflasyondan birkaç tokat ye!

Ya bir gün vatandaş 'Yeter artık, yüzde 15’lerde durup zarar etmek istemiyorum' der ve başka arayışlara girerse, nereye yönelir dersiniz.

Bu 1 trilyonun dörtte biri başka alanlara yönelse, bunun önünde durabilir misiniz?"

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