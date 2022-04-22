Dünya yazarı Aktaş: Tüketici güveni şimdiye kadar ki en düşük seviyede; bu tabloyu ne iktidar okuyabiliyor, ne de muhalefet

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, tüketici güven endeksinin nisanda 67,3 seviyesine gerilemesinin şimdiye kadar ki görülmüş en düşük değer olduğunu hatırlatarak "Bu tabloyu ne iktidar okuyabiliyor, ne de muhalefet" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Olumsuzlukta, kötülükte, karamsarlıkta adeta rekor kırılıyor.

İktidar bu durumdan ders çıkarmaz mı, çıkarmıyor! Muhalefet bu durumu kullanmaz mı, kullanmıyor!

İktidar açısından bundan daha iyi bir uyarı mekanizması olabilir mi? Devletin iki kurumu ortaklaşa kapsamlı bir çalışma yapıyor ve bir anlamda “Bakın işler iyi gitmiyor, vatandaşın ekonomiye güveni giderek azalıyor, öyle ki şimdiye kadarki en düşük düzeye inildi, aman dikkat” diyor. Buna göre önlem alınmaz, buna göre ekonomi politikası inşa edilmez, edilmeye çalışılmaz mı? Bunlar pek yapılmıyor, zaten yapılsa endeks bu düzeye inmezdi. 'Yapılıyor, ediliyor, şahane gidiliyor' ya da 'Şu tarihte işler şöyle iyi olacak' denilmeye devam ediliyor. Bir süre önce de bugünlere işaret edilerek 'Durum daha iyi olacak' denilmişti oysa.

Diğer tarafa bakıyoruz; muhalefete gümüş tepsi içinde şahane bir hizmet sunuluyor. İktidara karşı kullanılabilecek müthiş bir araştırma...

Yalanlanamayacak, gerçeği yansıtmadığı ileri sürülemeyecek bir araştırma...

Alın buradan hareketle ne söyleyecekseniz söyleyin!"

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