Dünya yazarı Aktaş: Temmuzda aylık enflasyon en az yüzde 1.5 olacak; yıllık yüzde 19'a dayanacak

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) gündemine aldığı "haziranda böyle ya temmuz?" adlı yazı kaleme aldı. Aktaş temmuzda enflasyonda aylık en az yüzde 1,5 olacağını ve buna göre yıllık enflasyonun da yüzde 19'a dayanacağını ifade etti.

Aktaş yazısında, temmuz enflasyonunu öngörerek "Haziranın son günü elektrik, doğalgaz ve LPG'ye gelen zamların temmuz enflasyonuna doğrudan etkisi 0.79 puan. Bu zamların dolaylı yansıması ve diğer zamlarla temmuzda en az yüzde 1.5 TÜFE artışı beklenmeli. Bu durumda yıllık oran da yüzde 19'a dayanacak" diye konuştu.

Bu durumun iyi bir şey olmadığının altını çizen Aktaş açıklanan oranlar için "cebimizden ala ala gidiyor" dedi.

"Temmuz enflasyonu şimdiden geçen senekinin üstüne çıktı"

Aktaş önümüzdeki dönemi önceki yıla kıyasladığında "Geçen yılın temmuzundaki TÜFE artışı yüzde 0.58’di. Yani şimdiden geçen yılki oranın üstüne çıkılacağı kesin.

Kaldı ki özellikle elektrik ve doğalgaz zamları suya atılan taş misali halka halka yeni zamlar doğuracak. Doğalgaz zammında dikkatler daha çok konutlardaki kullanımda ve bunun oranı da yüzde 12 ama sanayideki doğalgaza yüzde 20 zam geldi." değerlendirmesini yaptı.

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